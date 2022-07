500.000 Euro Schaden bei Hausbrand in Wernigerode

Wernigerode. Aus bisher ungeklärter Ursache brannte in der Innenstadt von Wernigerode ein Wohnhaus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Wernigerode ist am Freitag hoher Sachschaden entstanden.

Bei einem Brand ist am Freitagabend in der Innenstadt von Wernigerode ein sehr hoher Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Um 20:57 Uhr wurde die Polizei über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wernigerode in der Frokestraße informiert. Bei Eintreffen der Beamten und den Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst befanden sich neun Bewohner des Hauses bereits außerhalb des Gefahrenbereiches. Weitere Personen befanden sich nicht im Objekt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend den Brand zu bekämpfen und weitere Schäden am Gebäude zu verhindern. Aus bisher unklarer Ursache brach der Brand auf einem Balkon im Erdgeschoss aus und breitete sich auf Grund der Holzkonstruktionen rasch aus und griff auf weitere Balkone und die gesamte Fassade der Rückseite des Gebäudes über.

Das Feuer hatte sich von einem Balkon über die Fassade bis zum Dach gefressen. Foto: Matthias Strauss / strauss-news

Für die Löscharbeiten musste das Dach teilweise geöffnet werden. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden, jedoch ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 500.000 Euro entstanden.

Mehrfamilienhaus nach Brand vorerst nicht bewohnbar

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen zur Brandursache führen. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Durch Mitarbeiter der Stadt Wernigerode wurde die zeitweise Betreuung übernommen.

Während der Löscharbeiten musste die B242 im Bereich der Forkestraße vollständig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Neben den 12 Beamten der Polizei kamen insgesamt 105 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 21 Fahrzeugen und Mitarbeiter der Stadt Wernigerode zum Einsatz.

