Aufgeplatzte Lippen und gelockerte Zähne bei Goslarer Volksfest

Goslar. Mehrere Körperverletzungen registrierte die Polizei in der Nacht zu Samstag. Bei einem weiteren Streit konnten die Beamten zeitig schlichten.

Bei der 800. Auflage des Goslarer Volks- und Schützenfestes ist es in der Nacht zu Samstag zu mehreren Körperverletzungen gekommen: Gegen zwei Uhr erlitt ein 41-jähriger Goslar eine Platzwunde an der Lippe, Tatverdächtige stellte die Polizei schnell fest. Kurz zuvor schlug ein Unbekannter einen 26-jährigen Touristen ins Gesicht. Das hinzugezogene Deutsche Rote Kreuz stellte neben einer aufgeplatzten Lippe auch gelockerte Zähne fest. Das Opfer kam in ein Krankenhaus nach Braunschweig.

Eine weitere Körperverletzung im Bayern-Zelt konnte die Polizei verhindern, so dass hier lediglich Streitigkeiten zu vermelden sind. Jedoch hielt es der 29-jährige Aggressor aus Goslar nach der Schlichtung für erforderlich, erneut schnellen Schrittes bedrohlich auf seinen Kontrahenten zuzugehen, schreibt die Polizei. Durch die anwesenden Polizeibeamten wurde er aus dem Zelt geführt, und er erhielt Platzverweis für das Schützenfest bis in die Morgenstunden.

