Einige Wanderwege im Harz zu Ostern noch gesperrt

Wernigerode. Viele Wanderwege im Harz sind noch immer stark in Mitleidenschaft gezogen. Nicht alle konnten nach den Stürmen wieder freigegeben werden.

In dieser Woche ist unter anderem ein Schreitbagger in schwierigem Gelände im Einsatz, um umgestürzte und beschädigte Bäume zu beseitigen.

Nach den Stürmen im Februar sind noch nicht alle Wanderwege Harz wieder begehbar. Wie die Nationalparkverwaltung am Mittwoch mitteilte, gibt es weiterhin Aufräumarbeiten. Einige Routen, wie der Heinrich-Heine-Weg am Brocken, konnten aber wieder freigegeben werden. Allerdings ist es nach wie vor ein schwierig zu begehender Weg, Wanderer sollten dies unbedingt bedenken.

Auch die Fäll- und Sicherungsarbeiten am Heinrich-Heine-Weg an den Ilsefällen konnten abgeschlossen werden. An einer Stelle hatte der vorletzte Sturm eine Buche samt Wurzelteller umgeworfen. Dieser Abschnitt ist nun leicht terrassiert.

In dieser Woche ist unter anderem ein Schreitbagger in schwierigem Gelände im Einsatz, um umgestürzte und beschädigte Bäume zu beseitigen. Diese schwere Maschine wird dort eingesetzt, wo es für Menschen zu gefährlich wäre, die Äste und Baumstämme per Hand und Motorsäge zu zerkleinern.

Viele Wanderwege wurden stark in Mitleidenschaft gezogen

Weil in den vergangenen Tagen im Harz teilweise immer noch Schnee lag, konnten die Aufräumarbeiten nicht bis Ostern erledigt werden. Teilweise sei noch schweres Gerät im Einsatz. „Ein Großteil der Wanderwege wurde von den Unwettern im Februar, aber auch vom jüngsten Orkantief stark in Mitleidenschaft gezogen“, sagte Nationalparksprecher Martin Baumgartner. Der Nationalpark forderte Besucher auf, die örtlichen Sperrungen zu beachten.

Aktuelle Informationen zu Wegesperrungen finden sich auf der Internetseite des Nationalparks Harz.

