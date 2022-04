Sommerfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen bringt mehr Züge

Wernigerode. Auf der am meisten frequentierten Strecke von Drei Annen Hohne zum Brocken sollen dann täglich elf Züge der HSB je Fahrtrichtung fahren.

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn fährt im Bahnhof Nordhausen Richtung Brocken. In wenigen Tagen wechselt die HSB auf den Sommerplan. Das bedeutet beispielsweise: Mehr Züge zwischen Brocken und Drei Annen Hohne. (Archivbild)

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) steigen am 9. April auf den Sommerfahrplan um. Mit dem neuen Fahrplan würden für die wärmeren Monate wieder mehr Verbindungen für Touristen und Einheimische angeboten, teilte die HSB am Montag mit. Auf der am meisten frequentierten Strecke von Drei Annen Hohne zum Brocken sollen dann unter anderem täglich elf Züge je Fahrtrichtung fahren. Auch auf anderen Strecken des 140 Kilometer-Netzes werden laut HSB mehr Züge eingesetzt.

Die HSB betreibt mit rund 140 Kilometern in Thüringen und Sachsen-Anhalt das längste zusammenhängende Schmalspurstreckennetz Deutschlands. Die Spur ist genau einen Meter breit. Die 25 Dampflokomotiven des Unternehmens, von denen bis zu zehn gleichzeitig auf dem Netz unterwegs sind, sind eine der bekanntesten Touristen-Attraktionen im Harz. Laut Unternehmensangaben arbeiten 270 Mitarbeiter für die HSB.

