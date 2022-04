Mountainbiker starten im Harz in die Sommersaison

Goslar. Unter anderem am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg ist ab diesem Wochenende der Mountainbike-Park geöffnet.

Nach dem Ende der Wintersportsaison bereitet sich der Harz auf Fahrradtouristen vor. Unter anderem am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg ist ab diesem Wochenende wieder der Mountainbike-Park geöffnet. Die Nachfrage nach Mountainbikeangeboten hat in den vergangenen Jahren im Harz zugenommen, wie der Harzer Tourismusverband mitteilte.

Ein Mountainbike-Symbol ist unter dem Schriftzug „Langsam“ am Mountainbike-Park am verschneiten Matthias-Schmidt-Berg befestigt. Nach dem Ende der Wintersportsaison bereitet sich der Harz auf Fahrradtouristen vor. Foto: Swen Pförtner / dpa

„Die Gruppe der Mountainbiker wird beständig größer – sowohl von der absoluten Anzahl an Rad fahrenden Gästen als auch von der Alters- und Sozialstruktur“, sagte der Geschäftsführer der Alberti-Liftgesellschaft, Karsten Otto. Er betreibt die Mountainbikeanlage am Matthias-Schmidt-Berg. Für die anstehende Saison hat er die Anlage mit neuen Hindernissen – Sprünge und Steilkurven aus Holzbrettern – ausgestattet, über die die Mountainbiker fahren können. Damit die Radfahrer nicht andere Besucher wie etwa Wanderer stören, ist der Park so angelegt, dass es kaum Kreuzungen mit den Wanderwegen gibt.

Weitere Texte aus dem Harz lesen Sie hier:

Gesprächsrunden sollen Problemen zwischen Radfahrern und Wanderern vorbeugen

Bisher gibt es im Harz noch kaum Probleme zwischen Radfahrern und Wanderern, sagte die Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes, Carola Schmidt. In dem Mittelgebirge teilen sich die beiden Gruppen die meisten Waldwege. Mountainbikefahren zählt nach dem Wandern zu den gefragtesten Outdoor-Aktivitäten im Harz. Und die Nachfrage steige weiter, so Schmidt – auch weil Mountainbikes mit Elektromotor das Angebot für Touristen attraktiver machen. Damit es in Zukunft dadurch nicht zu mehr Problemen zwischen Radfahrern und Wanderern kommt, gebe es immer wieder Gesprächsrunden. Darüber hinaus habe der Harz ein breites Angebot an speziellen Strecken für Mountainbiker.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de