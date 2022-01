Die angerückte Freiwillige Feuerwehr Herzberg am Harz begutachtet die umgestürzte Kastanie „An der Alten Mühle“, um die Straße wieder befahrbar zu machen.

Harz. Sturmtief „Nadia“ richtet vielerorts in Norddeutschland erhebliche Schäden an. In Herzberg beschädigt ein entwurzelter Baum ein Haus.