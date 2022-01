Museen und Ausstellungen

Fossilien aus dem Altkreis Osterode sind im Naturzeit-Museum in Bad Sachsa zu sehen. Im Museum im Ritterhaus kann die Abteilung mit Versteinerungen aufgrund von Umbauarbeiten vorübergehend nicht besucht werden.

Fossilien vom nördlichen Harzrand sind im Stadtmuseum in Goslar ausgestellt. Weitere Funde kann man sich im Naturhistorischen Museum in Braunschweig oder im Geopark-Infozentrum in Königslutter anschauen.

Wer einen weiteren Ausflug plant, kann große Modelle von Dinosauriern im Dinopark Münchehagen besichtigen, wo auch Funde aus dem Harz ausgestellt sind.

Wesentlich jüngere Funde von Säugetieren wie Höhlenbären und Mammuts, die in einer Zeit lebten, als die Dinosaurier lange ausgestorben waren, liegen ebenfalls (derzeit nicht sichtbar) im Osteroder Museum. Sie stammen zum Teil aus der Einhornhöle.