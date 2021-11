Weihnachtsbaum für den Reichstag kommt wieder aus dem Harz

Clausthal-Zellerfeld. Es ist so etwas wie eine Tradition: Die XXL-Fichte für den Reichstag in Berlin stammt aus dem Harz. Dieses Jahr gibt es einen besonderen Gruß.

Die besonders große Fichte wird an der Okertalsperre bei Altenau mit einem Kran auf einen Tieflader gehoben.

Der Weihnachtsbaum für den Reichstag, wo der deutsche Bundestag seinen Sitz hat, kommt in diesem Jahr wieder aus dem Harz. Die 31 Meter hohe Fichte sei am Montagmorgen in Altenau gefällt worden, berichtete der Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten, Michael Rudolph.

Die Suche nach einem passenden Baum sei in diesem Jahr schwierig gewesen. „Die schönsten Bäume sind weg“, sagte er mit Blick auf Baumschäden durch den Borkenkäfer, Stürme und Hitze. Am Dienstag soll die Fichte vor dem Sitz des Deutschen Bundestages aufgestellt werden. Für den Transport werde der Baum etwas gekürzt.

Suche nach passenden Bäumen muss gut geplant sein

Einen Tag habe die Suche gedauert. Letztlich sei die Wahl auf den 6,5 Tonnen schweren Baum gefallen. Er habe in der Nähe der Okertalsperre gestanden und sei wie das Land Niedersachsen 75 Jahre alt. „Unser kleiner Gruß an die Hauptstadt“, sagte Rudolph. Seit mehr als zehn Jahren kommt der Reichstags-Weihnachtsbaum aus dem Harz.

Sorge, in den kommenden Jahren keine passenden Bäume mehr zu finden, hat Rudolph nicht. Schließlich wüchsen neue Bäume nach. Aber: Nach Kandidaten für die kommenden Jahre müsse rechtzeitig gesucht werden, um sie bis zur Ernte entsprechend pflegen zu können, so der Sprecher der Landesforsten.

dpa

