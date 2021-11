Harz als Qualitäts-Naturpark ausgezeichnet

Während der Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Naturparke wurde der Naturpark Harz in den Ländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt erneut als Qualitäts-Naturpark ausgezeichnet. Im Sommer dieses Jahres bereiste ein Qualitätsscout den Harz, traf dabei auch auf Partner des Regionalverbandes Harz. Der in Quedlinburg ansässige Verband ist Träger der Naturparke im Harz in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

382 von 500 möglichen Punkten, so das Ergebnis in Kurzform. Mindestens 300 Punkte müssen erreicht werden, damit ein Naturpark die Auszeichnung „Qualitäts-Naturpark“ für fünf Jahre erhält. Besondere Stärken attestierte der Prüfer dem Naturpark Harz im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege, z.B. für sein Projekt „Landschaft lesen lernen“. Im Rahmen dieses Projektes werden die Natura 2000-Gebiete der Harzregion als „Schatzkammern der Artenvielfalt“ emotional in den Blick genommen. Auch im Bereich nachhaltige Regionalentwicklung hat der Naturpark eine gute Bewertung erhalten. Da die Leistungen von Partnern des Naturparkträgers, darunter der Harzer Tourismusverband, mitbewertet wurden, konnte der Harz auch mit der Regionalmarke „Typisch Harz“ punkten.

Nachholbedarf im Bereich Erholung und nachhaltiger Tourismus

Vor großen Herausforderungen steht der Harz im Bereich Erholung und nachhaltiger Tourismus. Dort attestierte der Qualitätsscout dem Naturpark, dass die naturtouristische Infrastruktur zwar stellenweise saniert wurde, aber insgesamt doch deutliche Alterserscheinungen aufweist. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Naturparke wurden in Schneverdingen langfristig ausgerichtete Kooperationsverträge mit dem Dachverband Nationale Naturlandschaften unterzeichnet.

