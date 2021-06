Harzer Schmalspurbahnen fahren ab 9. Juni wieder auf den Brocken

In den kommenden Tagen werden im Harz endlich wieder regelmäßig Dampfzüge fahren. Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) nimmt nach über sieben Monaten schrittweise wieder einen vorerst eingeschränkten Betrieb auf ihrem Gesamtnetz auf. Dazu werden in den kommenden Tagen erste Dampfloks wieder angeheizt und ab dem 9. Juni der Dampfzugverkehr auf den Brocken wieder aufgenommen. Dann verkehren vorerst ebenfalls eingeschränkt auch wieder Triebwagen auf der Harzquer- und Selketalbahn.

Dampfloks werden fit gemacht

Abhängig von der weiteren Entspannung der Infektionszahlen werden in den nächsten Tagen vorerst insgesamt drei Dampfloks für den Zugbetrieb vorbereitet. Um die betagten Maschinen nach der langen Zwangspause schrittweise für den täglichen Dienst auf der Brockenstrecke wieder fit zu machen, werden ab dem 3. Juni bereits die beiden täglichen Fahrten von Wernigerode nach Schierke und zurück als Dampfzug gefahren. Ab dem 9. Juni wird auch der Dampfzugverkehr zum Brocken wieder aufgenommen. Hier verkehren dann zunächst vier Dampfzüge von Wernigerode aus auf den Gipfel, zwei weitere Abfahrten starten ab Drei Annen Hohne.

Limitierte Tickets

Die Tickets für die Brockenbahn sind für die einzelnen Züge pandemiebedingt limitiert und können vorab online sowie am Reisetag in den Fahrkartenausgaben an den Bahnhöfen Wernigerode, Wernigerode Westerntor, Drei Annen Hohne und auf dem Brocken erworben werden. Aufgrund dieser Kapazitätsbeschränkung der Dampfzüge zum Brocken müssen vorerst die Verkehrshalte dieser Züge an den Stationen Wernigerode Hochschule Harz, Wernigerode-Hasserode und Steinerne Renne entfallen. Hier kann daher bis auf Weiteres in Richtung Brocken nicht zugestiegen werden.

Hygieneregeln gelten

In allen Zügen des kommunalen Bahnunternehmens gelten auch weiterhin die Auflagen und allgemeinen Hygieneregeln, wie beispielsweise das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske. Die Auflagen gelten auch für das Betreten der ab dem 9. Juni teilweise wieder geöffneten Fahrkartenausgaben und Dampfläden der HSB.

Tickets für alle Fahrten auf der Harzquer-, Selketal- und Brockenbahn gibt es auch im Online-Shop der HSB unter www.hsb-wr.de. Hier sowie unter Telefon 03943/558-0 sind auch Informationen zu den aktuellen Fahrzeiten abrufbar.