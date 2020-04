„Alles ziemlich traurig“: Walpurgis-Feiern fallen 2020 aus

Das wichtigste Fest im Harz fällt in diesem Jahr aus. Die Walpurgis-Feiern in der Nacht zum 1. Mai seien allesamt untersagt, erklärte ein Sprecher des Landkreises Goslar. Wegen der Corona-Krise seien auch kleinere Feiern nicht erlaubt. Die Behörden würden die Einhaltung des Verbots verstärkt kontrollieren.

„Dass die Walpurgis-Feiern ausfallen, tut sehr weh“, sagt Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbands HTV. In den vergangenen Jahren hatten die Veranstaltungen mit zahllosen verkleideten Hexen und Teufeln dem Harz nach Angaben des HTV stetig steigende Besucherzahlen beschert und in der ganzen Region für gut ausgelastete Hotels und Pensionen gesorgt.

„Es ist alles ziemlich traurig“, findet auch Sarah Ervenich von der Walpurgis-Sippe in Braunlage, die den Ort normalerweise zu Walpurgis mit schaurig-schönen Hexen-Puppen schmückt. „In diesem Jahr verzichten wir darauf.“ Thale im Ostharz, wo auf dem Hexentanzplatz über dem Bodetal üblicherweise eine der größten Walpurgis-Feten steigt, vermeldet trocken: Verschoben auf den 30. April 2021.

Besondere Idee in Bad Grund: Hörspiel zu Walpurgis

In Bad Grund hat man sich derweil etwas Besonderes einfallen lassen: Die Walpurgis Spielgemeinschaft, die jedes Jahr am Hübichenstein ein großes Open Air Theater aufführt, hat in diesem Jahr ein Hörspiel produziert, um doch noch etwas Walpurgis-Stimmung aufkommen zu lassen. Das Stück „Hexenspuk am Hübichenstein“ kann man sich online unter www.walpurgis-badgrund.de anhören.

Walpurgis-Theater am Hübichenstein in Bad Grund. In diesem Jahr gibt es das Stück als Hörspiel. Foto: Felix Gräber / HK

Normalerweise stecken Ende April über 60 ehrenamtliche Helfer in Bad Grund in den Vorbereitungen für das alljährliche Walpurgis-Open Air Theater am Hübichenstein. „Irgendwie fehlte uns dann doch etwas und wir begannen zu überlegen, wie wir gemeinsam etwas zur Walpurgisnacht machen können, ohne uns treffen müssen“, so die Regisseure des Open Air Theaters, Andreas Lehmberg und Jan Mönnich. So wurde die Idee geboren, ein Hörspiel zu produzieren.

Walpurgis-Hörspiel: Texte mit dem Handy aufgenommen

Die passenden Sprecher fanden sich im Kreis der Schauspieler. „Wir haben uns bei der Auswahl der Sprecher an den Rollen orientiert, die unsere Schauspieler häufig schon seit vielen Jahren in den Theaterstücken verkörpern“, erklären die Regisseure. So werde man viele Stimmen sicher erkennen. Die Sprecher haben ihre Texte zuhause – jede und jeder für sich – mit dem eigenen Handy aufgenommen. Auch viele Hintergrundgeräusche und das bekannte „Hui hui“ der Hexen und Teufel wurden zuhause aufgenommen. Auf diese Weise gelang es, möglichst viele Mitglieder der Walpurgis-Spielgemeinschaft mitmachen zu lassen, ohne sich treffen zu müssen.

Miguel Fulst beim Einsprechen. Foto: Beatrix Fulst

Für die technische Umsetzung und den Schnitt wurde das Studio Regenbogen aus Goslar gewonnen. Die Inhaber Martin Bolik und Andreas Blum, die bei ihren Produktionen häufig mit bekannten Schauspielern wie Heinz Hönig zusammenarbeiten, waren von der Idee begeistert und sagten ihre Unterstützung zu. Sie übernahmen die aufwendige Arbeit, aus den vielen einzelnen Aufnahmen und Tondateien ein fertiges Hörspiel zu machen. dpa/nza