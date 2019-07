Anwohner hören Schüsse: 24-Jährige in Halberstadt leicht verletzt

Halberstadt. Vermutlich gerieten mehrere Menschen an einem unbeleuchteten Platz am Sonntag aneinander. Später fanden die Beamten eine leicht verletzte 24-Jährige.

Anwohner sind in Halberstadt (Landkreis Harz) von Schüssen aufgeschreckt worden. Vermutlich gerieten mehrere Menschen an einem unbeleuchteten Platz am Sonntagabend aneinander, wie die Polizei am Montag mitteilte. Später fanden die Beamten eine leicht verletzte 24-Jährige.

Streit zwischen mehreren Personen

Noch sind die Zusammenhänge und Hintergründe der mutmaßlichen Auseinandersetzung völlig unklar. Nach ersten Erkenntnissen gab es einen Streit zwischen mehreren Menschen. Dabei sollen auch Schüsse – vermutlich von einer Schreckschusspistole – abgefeuert worden sein. Anwohner alarmierten die Polizei.

Wie die Frau verletzt wurde, ist unklar

Beamte entdeckten zwölf Menschen in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts, die möglicherweise beteiligt waren, hieß es. Wie und warum die Frau verletzt wurde, blieb zunächst unklar. Sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. dpa