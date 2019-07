Jugendliche wird im Harz sexuell belästigt

Blankenburg. Zeugen eilten der Jugendlichen zur Hilfe. Die Polizei nahm den Mann zuhause fest. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Eine Jugendliche ist im Harz von einem 41-Jährigen sexuell belästigt worden. Den Angaben nach saß sie am Samstag gegen 20 Uhr in Blankenburg auf einer Bank. Plötzlich sei ein ihr unbekannter Mann auf sie zugekommen und habe sie belästigt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Zeugen eilten der Jugendlichen zur Hilfe. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in seine Wohnung in der Nähe. Dort nahm ihn die Polizei wenig später fest. Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. dpa