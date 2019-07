Goslar: Zwei Tote bei Unfall im Harz: Auto brach in zwei Hälften

Zwei Menschen sind am Samstagmorgen gegen 5 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B241 zwischen Goslar und Vienenburg tödlich verunglückt, ein weiterer wurde lebensgefährlich verletzt. Sie seien laut Polizei mit ihrem Auto auf Höhe der Abfahrt Wöltingerode in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten, durch einen Straßengraben gefahren und gegen einen Baum geprallt. Warum der 21-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verlor, ist unklar.

Auto bricht bei Unfall in zwei Hälften – 19-Jähriger wird aus Pkw geschleudert

Der Pkw wurde bei dem Unfall in zwei Teile gerissen. Foto: Polizei Goslar

Durch den Aufprall brach der Audi S4 mit Goslarer Kennzeichen in zwei Hälften. Der herausgerissene und knapp zwanzig Meter entfernt liegende Motorblock brannte. Der 19-jährige Beifahrer wurde aus dem Auto geschleudert. Genau wie der 21-jährige Fahrer starb er noch am Unfallort. Ein weiterer Mitfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, das der Mann vermutlich auch 21 Jahre alt, seine Identität aber noch nicht abschließend geklärt sei. Die Rettungskräfte brachten ihn zunächst in ein Krankenhaus in Goslar. Später wurde er in eine Braunschweiger Klinik verlegt.

Bundesstraße gesperrt

Laut Polizei waren die drei jungen Männer aus Goslar kommend in Richtung Vienenburg unterwegs. Die B241 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen der Kreuzung Probsteiburg und Wöltingerode in beide Richtungen gesperrt. feu

Die Kommentarfunktion wurde für diesen Artikel deaktiviert.