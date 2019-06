Hausdurchsuchung im Nordharz: Polizei findet Kinderpornografie

Bei einer Hausdurchsuchung in der Gemeinde Nordharz hat die Polizei kinderpornografische Bilder und Schriften beschlagnahmt. Der Hinweis eines 23-Jährigen machte die Polizei am Freitag aufmerksam. Der Student aus Wernigerode überprüft und repariert in seiner Freizeit Computer.

Student findet Kinderpornografie auf einer Festplatte

Als er von einem Kunden eine Festplatte zur Instandsetzung bekam, stieß er auf kinderpornografische Bilder und informierte die Polizei. Noch am Nachmittag übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen und informierte Staatsanwaltschaft und den Bereitschaftsrichter, heißt es im Polizeibericht.

Hausdurchsuchung bestätigt Verdacht

Die Spur führte zu einem 41-jährigen Mann aus der Gemeinde Nordharz. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung erhärtete sich der Verdacht: Die Polizei fand bei dem 41-Jährigen umfangreiches Datenmaterial, dass „den Verdacht des Besitzes von kinderpornografischen Bilder und Schriften bestätigte“, heißt es von der Polizei weiter.