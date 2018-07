Unfall: 9-Jährige in Goslar gerät zwischen Auto und Anhänger

Ein Rettungshubschrauber steht auf dem Bahnhofsvorplatz in Goslar. (Symbolbild) Foto: Markus Lüdke/Polizei Goslar/dpa

Goslar In Goslar ist am Sonntagabend ein 9-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein 9-jähriges Mädchen ist am Sonntagabend in Goslar von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 54-Jähriger, der mit seinem PKW mit Wohnanhänger auf der Bahnhofsstraße in Richtung Goslar fuhr, eine rote Ampel übersehen.

Die 9-Jährige wollte mit ihrem Fahrrad die Straße bei Grün überqueren. Dabei geriet sie zwischen das Fahrzeug und den Wohnanhänger und stürzte. Das Mädchen wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen geflogen.

Die Bundesstraße 498 musste dafür voll gesperrt werden. Lebensgefahr bestehe für das Mädchen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 400 Euro.