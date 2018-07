Eine Autofahrerin ist in Wernigerode mit ihrem Wagen in einem Fischteich gelandet. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Eine Autofahrerin ist in Wernigerode mit ihrem Wagen in einem Fischteich gelandet. Die 55-Jährige habe die Kontrolle über ihr Auto verloren, das daraufhin in den Teich rollte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Sie konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und blieb unverletzt. Die Frau erklärte gegenüber der Polizei, die Bremse ihres Autos habe versagt. dpa