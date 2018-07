Weiter erhebliche Waldbrandgefahr im Nationalpark Harz

Wernigerode Trotz Regenschauer am Wochenende ist die Brandgefahr in den Wäldern des Nationalparks Harz weiter sehr hoch. Besonders Moorflächen sind gefährdet.

Die Wettervorhersage für die nächsten Tage lasse erwarten, dass sich die Situation noch einmal verschärfen werde, teilte die Nationalparkverwaltung am Montag in Wernigerode mit. "Sehr hohe Temperaturen, ungebremste Sonneneinstrahlung und kein Regen in Sicht - das ist eine brisante Mischung", hieß es.

Dennoch verzichtet die Parkverwaltung mit Verweis auf die Ferienzeit derzeit auf Waldsperrungen. Um das beibehalten zu können, sei aber das umsichtige Verhalten jedes Einzelnen notwendig. Deshalb müssten sich Besucher des Nationalparks strikt an das Rauchverbot und das Verbot offenen Feuers halten. Zudem dürften Autos nicht an den Waldeingängen abgestellt werden, da durch heiße Katalysatoren schnell Brände entstehen könnten.

Besonders gefährlich sei dies in den Moorflächen, die stark ausgetrocknet seien. Sollten dort Brände entstehen, könnte sich das Feuer unbemerkt über Tage im Untergrund ausbreiten und an anderer Stelle aufflammen. dpa