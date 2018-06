In einer Jugendherberge in Goslar klagten 25 Jugendliche gleichzeitig über Übelkeit. Foto: Symbol/Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Goslar 25 Jugendliche haben in einer Jugendherberge in Goslar zeitgleich über Übelkeit geklagt. 14 kamen ins Krankenhaus, das Gesundheitsamt ermittelt.

25 Jugendliche haben in einer Jugendherberge in Goslar zeitgleich über Übelkeit geklagt. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, kamen 14 von ihnen am frühen Sonntagmorgen in umliegende Krankenhäuser.

Das Gesundheitsamt sei informiert worden. Die Betroffenen stammen demnach alle aus einer Konfirmandengruppe aus dem Großraum Hannover. Die Ursachen für das Erbrechen und die Übelkeit seien noch nicht bekannt und sollten vom Gesundheitsamt in Hannover ermittelt werden. dpa