Herzberg Nach jetzigen Erkenntnissen ist sie im Spätsommer zuletzt lebend gesehen worden.

Mit Hilfe zweier Leichenspürhunde sei der versteckte Körper am Donnerstag, dem zweiten Tag der Suchaktion, entdeckt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Rechtsmediziner in Göttingen stellten bei der Obduktion massive Gewalteinwirkung am Kopf und Rumpf der Leiche fest. Die Rentnerin ist demnach Opfer einer Gewalttat geworden. Wann und wie die Frau genau gestorben ist, wollen die Ermittler klären. dpa