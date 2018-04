Sigmar Gabriel soll Ehrenbürger von Goslar werden

Ex-Außenminister Sigmar Gabriel soll die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Goslar erhalten. Eine Entscheidung darüber will der Stadtrat am 8. Mai treffen. Foto: Oliver Berg/dpa

Goslar Der Ex-Außenminister soll die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Goslar erhalten. Eine Entscheidung darüber will der Stadtrat am 8. Mai treffen.

Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (58) soll die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Goslar erhalten. Eine Entscheidung darüber will der Stadtrat am 8. Mai treffen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Beschlussvorlage der Stadtverwaltung hervorgeht. Der SPD-Politiker, der 1959 in Goslar am Harz geboren wurde und bis heute mit seiner Familie dort lebt, habe seine Heimatstadt in allen seinen Ämtern nie aus den Augen verloren, hieß es zur Begründung.

Der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende, der vor seiner Zeit als Bundesaußenministers auch Umwelt- und Wirtschaftsminister sowie Ministerpräsident von Niedersachsen war, sei Goslar stets verbunden geblieben. Durch seine vielfältigen Kontakte habe Gabriel auf verschiedensten Ebenen Einfluss auf die positive Entwicklung der Stadt genommen.

Sein außerordentliches Engagement ziehe sich durch fast alle gesellschaftlichen Bereiche, von der Städtebausanierung und der Realisierung von Jugendzentren über die Förderung von Alten- und Pflegeeinrichtungen bis hin zur Förderung des Weltkulturerbes Rammelsberg oder der Sanierung des historischen Rathauses. dpa