ASV Walle feiert die Sanierung des Vereinsheims

Walle. Der Angelsportverein Walle hat sein saniertes Vereinsheim in Betrieb genommen. Auch die Außenanlagen wurden neu gestaltet.

Nach längerer Planungs- und Ausführungsphase sind nun die neue Außenanlage und sanierte Bereiche im Vereinsheim des Angelsportvereins (ASV) Walle offiziell in Betrieb genommen worden. Abgeschlossen worden waren die Arbeiten bereits Ende vergangenen Jahres.

Unter den geltenden Pandemiebedingungen begrüßte der Vereinsvorsitzende Herbert Thies rund

60 Mitglieder und Gäste – allen voran den scheidenden Bürgermeister der Gemeinde Groß Schwülper, Uwe-Peter Lestin: „Sowohl die Gemeinde als auch der ASV können sehr zufrieden sein. Es ist sehenswert, wie es nun um das Gebäude herum und im Inneren aussieht. Und dies nicht zuletzt aufgrund der Eigenleistungen des Vereins.“

Untergeschoss ist seit 20 Jahren das Vereinsheim

Herbert Thies ließ laut Mitteilung anschließend die Geschichte des Gebäudes Revue passieren und ging schließlich auf die Nutzung durch den ASV als Vereinsheim ein: „Der Vorplatz, das Dach und die Räumlichkeiten sind nun in einem hervorragenden Zustand. Seit 20 Jahren dürfen wir das Untergeschoss als Vereinsheim nutzen, es ist das Herz des Vereins in dem der soziale Zusammenhalt gelebt wird – gerade als das während der Pandemie fehlte, wurde uns dies besonders bewusst.“ Unter anderem finde an jedem ersten Freitag eines Monats der Sprechtag für die Mitglieder des ASV statt.

Dank richtet sich auch an verständnisvolle Nachbarn

Abschließend bedankte sich Thies: „Unser Dank richtet sich an unsere die Arbeiten finanzierende Gemeinde, die Firmen, verständnisvolle Nachbarn und an unsere Vereinsmitglieder, die zahlreiche Stunden bei der Eigenleistung mitgewirkt haben.“ Der Abend klang dann nach Vereinsangaben bei Kaltgetränken aus – so sei der soziale Zusammenhalt gelebt worden.

