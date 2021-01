Taschendiebe im Papenteich unterwegs

Die Polizei warnt vor einer Bande von Taschendieben, die derzeit in der Samtgemeinde Papenteich ihr Unwesen treibt. Bereits im Zeitraum zwischen Oktober und Dezember hatte es mehrere Geldbörsendiebstähle in Supermärkten im Gifhorner Südkreis gegeben.

Bande schlägt bereits seit Oktober zu

Am 18. und 27. Januar kam es nun erneut zu Taten im Lidl-Markt in Groß Schwülper sowie im Aldi-Markt in Meine, bei denen die Diebe Portmonees mit Bargeld und Zahlungskarten erbeuteten.

Täter agieren zu zweit

Die Täter agieren in der Regel zu zweit, es handelt sich vermutlich um reisende Täter aus Osteuropa. Die Polizei rät Kunden in Supermärkten und Discountern dringend dazu, ihre Geldbörsen unmittelbar am Körper zu tragen. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05304) 91230 zu melden.

red