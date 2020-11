Jugendliche in Rötgesbüttel und Didderse dürfen trotz Corona-Kontaktbeschränkungen in den Treffs zusammenkommen, die in Meine und Bechtsbüttel dagegen nicht – obwohl sie alle vom Personal der Samtgemeinde-Jugendförderung organisiert werden. Warum eigentlich? Diese Frage stellte sich am Mittwochabend im Papenteicher Jugend-, Senioren- und Integrationsausschuss.

„Die beiden Treffs in Rötgesbüttel und Didderse sind seit Juli wieder geöffnet“, erklärte Sozialpädagoge Thomas Freyer von der Jugendförderung. Häuser mit pädagogischen Angeboten dürften das, nach den Verordnungen sogar ohne Maskenpflicht. „Wir sind da aber strenger“, so Freyer, „im Wesentlichen gilt das Hygienekonzept immer noch.“ Zu seinem Bedauern verfahre die Gemeinde Meine mit ihren Treffs in Meine und Bechtsbüttel aber anders. Dort hält die Gemeinde als Hausdame die Türen geschlossen. Samtgemeinde-Bürgermeisterin Ines Kielhorn bemerkte aber, dass ihr „die Aufsicht in den Treffs lieber ist als am Bahnhof“ – „die Jugendlichen treffen sich ja trotzdem“. Bürgermeisterin will Kontakte unter Jugendlichen vermeiden Gemeindebürgermeisterin und Ausschussvorsitzende Ute Heinsohn-Buchmann (SPD) hielt jedoch dagegen: „Das oberste Gebot beim 2. Lockdown ist es, Kontakte zu vermeiden, und zwar möglichst auf einen Freund. Deshalb habe ich gesagt, wir machen es wie beim ersten Mal.“ Die vielen Infektionsfälle an den Schulen gebe der Gemeindeverwaltung recht, argumentierte sie. Die Türen sollten zunächst bis zum 30. November geschlossen bleiben, dann soll neu beraten werden. Freyer: „Die Kindergärten haben Sie aber auch nicht geschlossen. Das ist eine Pflichtaufgabe wie die Jugendarbeit.“ Die im Papenteich lebenden Flüchtlinge täten sich dagegen eher schwer mit Präsenztreffen , berichtete die Gleichstellungsbeauftragte Barbara Haferkamp-Weber. „Es ist eine schwierige Situation. Sie vereinsamen.“ Einziger Lichtblick seien Whats-App-Gruppen, die sich online verabredeten. „Vieles läuft über Smartphones , die haben die meisten.“ Zunächst keine Zuschüsse für Mitfahrbänke Beim Verteilen von Zuschüssen war der Ausschuss zurückhaltend. Während der Kulturverein ohne Diskussion 5098 Euro erhalten soll, wollten die Politiker die 1500 Euro für das DRK-Projekt Opstapje erst zur Auszahlung kommen lassen, wenn das Projekt in Meine noch einmal detailliert vorgestellt worden ist. Zwiespältig waren die Meinungen zum 25.000 Euro schweren Antrag der Zukunftswerkstatt Adenbüttel für den Aufbau von Mitfahrbänken . „Vordorf hat Bänke bestellt, die werden demnächst aufgestellt“, wusste Kielhorn. Die Bürgermeister würden die Idee positiv sehen. Das traf aber nicht auf alle Ausschussmitglieder zu: „Ich hätte meine Probleme , einzusteigen“, gab Margareta Hannig (FDP) zu, „wo bleibt die Sicherheit?“ Stefan Konrad (SPD) sah es nicht als Aufgabe der Samtgemeinde an, für eine individuelle Mobilität zu sorgen. „Die gibt es längst. Man muss nur ein Taxi rufen.“ Thomas Polewka (WGP): „Schön, mit einer Bank komme ich von A nach B, aber nicht mehr von B nach A.“ Heike Schaper (Grüne), die selbst auch kein Auto besitze, fand die Idee nicht schlecht, aber: „Es braucht Menschen, die sie vorantreiben. Nur Geld überweisen reicht nicht.“ Deshalb einigte sich das Gremium, noch keine Mittel bereitzustellen, aber eine Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis ÖPNV anzubieten.