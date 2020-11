Haushalt in Meine: Hoffnungen ruhen auf Ausgleichszahlungen

So schlimm wie befürchtet werden sich die coronabedingten Einnahmeausfälle wohl nicht im Etat der Gemeinde niederschlagen. Die Eckdaten, die Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft präsentierte, nähren die Hoffnung, dass ein ausgeglichener Ergebnishaushalt möglich und ein Nachtragsetat vermeidbar ist.

Alles hängt jetzt von der Höhe der Ausgleichszahlungen des Staates ab, die Ende November erfolgen sollen. Neben nicht erzielten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen spülten die Einkommenssteuer 500.000 Euro und die Gewerbesteuer 100.000 Euro weniger in die Kasse als veranschlagt. Dem stehen jedoch 800.000 Euro gegenüber, die insgesamt für nicht angefallene Personalkosten sowie Sach- und Dienstleistungen veranschlagt waren.

Entwurf basiert auf 1,1 Millionen Euro Einnahmen bei den Gewerbesteuern

Vom Haushaltsgespräch mit Kämmerin Petra Wieloch brachte Heinsohn-Buchmann, trotz nach unten korrigierter Ansätze bei den Steuereinnahmen, auch für 2021 eine positive Momentaufnahme mit.

„Ganz so schlecht sieht es nicht aus“, teilte sie mit. Der überarbeitete Entwurf basiert auf 1,1 Millionen Euro Einnahmen bei den Gewerbesteuern und nach einer Kürzung um rund 500.000 Euro, auf knapp 6 Millionen Euro Einkommenssteuer-Einnahmen.

Ein weiteres Thema war der Jahresabschluss 2017, der in der Endabrechnung besser ausfiel als erwartet. Die Gemeinde erzielte mehr Einnahmen als erwartet und konnte den Schuldenstand auf knapp unter 900.000 Euro senken.

Sanierung des Sportgemeinschaftshauses in Abbesbüttel: Kosten von 40.000 Euro statt 18.000 Euro

In ihrem Bericht informierte die Bürgermeisterin die Politik über die Notwendigkeit, die Klärgrube am Schießstand in Grassel neu herzurichten. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf knapp

15.000 Euro. „Für die kurzfristige Umsetzung stünden ungenutzte Haushaltsmittel bereit“, sagte sie.

Unerwartete Mehrausgaben bei der gerade gestarteten Dachsanierung am Sportgemeinschaftshaus in Abbesbüttel, stellen das gesamte Vorhaben infrage. Statt 18.000 Euro belaufen sich die Kosten wohl auf 40.000 Euro. Weil zeitnah auch die Sanierung der Duschen ansteht, soll errechnet werden, ob sich die Sanierung des 40 Jahre alten Gebäudes lohnt oder ein Neubau wirtschaftlicher wäre.