Sohn Timon und Vater Torsten Senff pflanzen am 3. Oktober einen Baum in Meine.

Meine. Ein Dutzend Bäume pflanzten die Meiner zum Tag der Deutschen Einheit am Spielplatz am Ohreweg.

Schwarz-, Rot- und Gelb-Kirschen wachsen in Meine

Die Meiner setzten am Samstag ein Zeichen: Ein Dutzend Bäume pflanzten sie zum Tag der Deutschen Einheit am Spielplatz am Ohreweg. Dass dabei auch noch die Farben der Nationalflagge eine Rolle spielen, war eher Zufall.

Das sagt zumindest Mitorganisator und Grünen-Ratsherr Arne Duncker. „Ich hatte lauter verschiedene Sorten bestellt“ – Äpfel, Zwetschen, Birnen, Kirschen und eine Walnuss. Dass darunter aber auch eine Schwarz-, eine Rot- und eine Gelbkirsche waren, hatte er erst später bemerkt. „Die pflanzen wir jetzt nebeneinander. Das passt doch ganz gut.“ Vier Familien und einige Einzelpaten hatten sich schon im Vorfeld angemeldet. Am Samstag griffen sie dann tatendurstig zu den Spaten, um die jungen Pflanzen im Halbkreis in die Erde zu setzen. „Sie haben die freie Auswahl“, sagte Duncker, „Sie können aber auch zwei nehmen.“ Bei der Ernte sollen die Paten, die sich um die Pflege und das Gießen kümmern, schon ein Privileg auf ihre Bäume bekommen. Aber ein frühzeitiger Mundraub werde natürlich nie geahndet, bestätigte Duncker mit einem Lächeln.