Neue Gasleitung bringt altes Urnengrab bei Meine zutage

Das Dorf Meine wurde erstmals im Jahr 1007 urkundlich erwähnt. Doch gelebt haben Menschen ganz in der Nähe wohl schon mehr als 1500 Jahre vorher – wenigstens. Denn im Zuge der Voruntersuchungen für die geplante neue Gasleitung von Walle nach Wolfsburg stießen Archäologinnen und Archäologen diese Woche auf ein Urnengrab vermutlich vom Beginn der Eisenzeit. Im Boden steckt möglicherweise noch mehr.

Das, was auf dem Feld 800 Meter östlich des Friedhofs wie der Bau einer Landebahn aussieht, ist einer von zehn Hotspots im künftigen Trassenverlauf, die Kreisarchäologe Dr. Ingo Eichfeld ausgesucht hat. „Hier hatten wir schon in den 50er Jahren Oberflächenfunde.“ Daher sei es sehr wahrscheinlich, auch noch mehr Altertümliches zu finden.

25 Kilometer lang ist die Gasleitungstrasse im Kreis Gifhorn

Die Gasleitung sei auf den letzten Metern für das Genehmigungsverfahren, sagte Projektleiter des Unternehmens Gasunie, Alexander Maus. Den Bescheid für den rund 25 Kilometer langen Abschnitt im Kreis Gifhorn erwarte er im ersten Quartal nächsten Jahres – dann soll es auch mit dem Bau zügig losgehen. Damit es dann aber nicht zu vermeidbaren Verzögerungen kommt, unterstütze Gasunie die Kreisarchäologie, das aufzubuddelnde Erdreich jetzt schon unter die Lupe zu nehmen. „Dann haben die Archäologen auch mehr Zeit für die Untersuchung.“

Und so werden jetzt schon mal an verdächtigen Stellen vier Meter breite Suchstreifen vom Mutterboden befreit. Im zweiten bei Meine wurden das engagierte Team der Vechtaer Firma Denkmal3D schon gleich fündig: „Das waren keine Blumentöpfe, sondern Harpstedter Rautöpfe“, sagt Grabungsleiterin Claudia Maria Melisch zu den Scherben in ihrer Hand – damals typische dickwandige Gefäße im häuslichen Gebrauch, die wie in diesem Fall an Fingernageleindrücken am Rand zu erkennen sind. „Die wurden nicht nur in den Siedlungen benutzt, sondern darin wurde auch die Asche der Verstorbenen bestattet“, so Eichfeld.

Vermutlich gibt es noch mehr im Umfeld zu entdecken – Wagenspuren sind zu erkennen

Die Archäologen haben bisher ein Grab gefunden. Deutlich ist im Bodenquerschnitt die dunkele Verfärbung einer rund zwei Meter großen Kuhle zu sehen. In der Mitte liegen die Scherben. „Die schwarzen Flecken sind alles Holzkohle, die kleinen weißen der Leichenbrand“, erklärt Grabungsleiterin Melanie Müller-Passeschröer. Damit könne man bei Bedarf auch noch eine C-14-Datierung vornehmen. Knochen gebe es nicht mehr, die hätten sich mit der Zeit aufgelöst. Es sei aber denkbar, dass man noch auf Überreste der Kleidung wie Perlen oder Spangen stößt.

Vermutlich gibt es noch mehr im Umfeld zu entdecken, vielleicht auch noch die Spuren einer Siedlung. Dafür wird an verdächtigen Stellen weitergegraben. Rund 100 Meter weiter sind wohl zumindest auch Wagenspuren im Boden zu erkennen – ein früherer Weg? Acht sogenannte Hotspots gilt es noch unter die Lupe zu nehmen – vor allem bei Wasbüttel und Calberlah.