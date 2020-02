Glasfaserring macht um Vordorf einen großen Bogen

Ein Techniker verbindet Leitungen in einem Verteilerkasten.

Vordorf. Die Gemeinde Vordorf ist bei Giffinet erst einmal außen vor. Interesse an einem Glasfaseranschluss zu bekunden, kann dennoch Sinn machen.

Die Bewohner der Gemeinde Vordorf sind sauer: Seit Jahren ärgern sie sich in Teilen der Kommune über angeblich schnelles Internet per Richtfunk, das den Ansprüchen aber nur selten gerecht wird. Und jetzt ist man beim fünften Glasfaser-Vermarktungsgebiet durch Giffinet auch nicht dabei.

Ausgerechnet das mit manchmal nur 10 MBit pro Sekunde gemessene Arche.net verhindert das. Denn in der Theorie könnte die Leitung bis zu 50 MBit leisten – also mehr als die 30 MBit, die als oberste Grenze für die öffentliche Förderung gelten. Die langsamsten Bereiche der Gemeinde sind somit keine sogenannten „weißen Flecken“ auf der Karte der Internetversorgung, sondern „schwarze“. „Es zählt die Geschwindigkeit, die gebucht werden kann, nicht die, die im Haushalt ankommt“, stellt Landrat Andreas Ebel auf Anfrage klar.

„Die Gemeinde Vordorf wird leer ausgehen und ist so auf veraltete Technik angewiesen“, klagt Björn Walter aus Eickhorst in einem Papier der Initiative Internet@i38533.de. Teile von Eickhorst und Rethen leideten darunter sehr und würden „abgehängt“. „In Zukunft werden wir durch die nicht zeitgemäße Technik der Arche noch mehr benachteiligt!“ Er schlägt vor, dass die Gemeinde versuchen sollte, noch in die aktuelle Ausbaustufe integriert zu werden.

Doch so einfach ist das nicht, wie Ebel ausführt: „Eine Versorgung von Vordorf durch Giffinet ist aufgrund der aktuellen Bundesförderrichtlinie nicht möglich.“ Allerdings mache es für alle Haushalte Sinn, eine unverbindliche Interessenbekundung auf www.giffinet.de abzugeben, da der Netzbetreiber einen eigenwirtschaftlichen Ausbau anstreben könne. „Hierzu muss aber im Vorfeld das Vermarktungscluster eine Mindestquote von 40 Prozent erreicht haben, da sonst das Gebiet der weißen Flecken gar nicht ausgebaut werden darf.“ Folglich gäbe es dann auch keine Erschließung der schwarzen Flecken mehr.