Adenbüttels jüngster Brandschutznachwuchs räumt ab

Was bereits die Feuerwehrjugend der Gastgeber eine Woche zuvor geschafft hatte, machten ihr die jüngsten Adenbütteler Brandschützer am Samstag nach. Beim Gemeindewettbewerb der Papenteicher Kinderfeuerwehren setzte sich die „Löschbande“ an die Spitze der Siegerliste von insgesamt elf Gruppen....