Bundesminister zu Gast bei Ruhestandparty

Nach 33 Jahren am Steuer ist die Kapitänin von Bord gegangen, bleibt jedoch in Sicht- und Rufweite. Mit einer Party für Weggefährten, Mitarbeiter und Familie hat sich Elvira Höper in den Ruhestand verabschiedet. Die 63-Jährige hatte seinerzeit die Kinderbetreuung im Ort auf den Weg gebracht und die...