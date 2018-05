Meine Im Papenteich gehen knapp 50 Teams mit 240 Läufern an den Start.

Beim Benefizlauf fünf Mal um den Zuckersee in Meine

Da strahlten die Macher mit der untergehenden Sonne um die Wette. Der Benefizstaffellauf der St. Stephani Gemeinde ging am Freitagabend in die achte Runde. Etwa 240 Athleten und ein Vielfaches an Zaungästen sorgten für reichlich Trubel auf dem Marktplatz.

Staffellauf in Meine Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Staffellauf in Meine Viele Teilnehmer, gutes Wetter und gute Laune beim Meiner Benefiz-Staffellauf. Foto: Daniela Burucker Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Das freute die Organisatoren der Stiftung Lebendige St. Stephani Gemeinde. Allein die Tatsache, dass die angepeilte Marke von 50 Teams nicht geknackt wurde, grämte Moderator und Stiftungs-Vorsitzenden Harald Powitz ein kleinwenig. „Wir waren so nah dran“, bedauerte er. Ganz nah dran war auch das Publikum, das den zwei Kilometer langen Rundkurs um den Zuckersee säumte. Start und Ziel war der abgesperrte Marktplatz, wo sich Hunderte Zuschauer bereits eine Stunde vor dem Start drängten, Bratwurst schmausten und beim Vorprogramm die Turnerinnen des TSV Meine bewunderten.

Pünktlich auf die Minute zählten sie mit Powitz den Countdown runter, der die Startläufer auf die Strecke schickte. Das Feld hätte nicht bunter sein können.

Allein das Philipp-Melanchthon-Gymnasium trat mit 14 Schüler-und einem Lehrerteam an. Darunter die „Five-Racer“ aus der 5d um Tyler und Ole. „Wir sind dicke Freunde und werden richtig Gas geben“, versprachen die Jungs.

Auch die Politik ging wieder an den Start. „In unserer Mannschaft sind alle Parteien im Rat vertreten“, berichtete Arne Duncker. Der Erlös kommt der Erhöhung des Stiftungskapitals zugute.