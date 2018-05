Der Skaterplatz muss zeitnah umziehen

Rötgesbüttel Mit dem Auftrag an den Architekten, die Pläne zur zweiten Krippengruppe bis zum Bauantrag voranzutreiben, brachte der Gemeinderat das Vorhaben jetzt in die Spur. Der nächste Anbau an den stetig wachsenden Kita- und-Krippen-Komplex an der Bürgerhalle soll auf dem...