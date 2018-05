„Am Kalischacht“: Mischgebiet statt reines Gewerbegebiet

Es bleibt dabei: Wenn Didderse Gewerbe in einem neuen Baugebiet ansiedeln lassen will, dann müsste es am Katzenberg (K 48) sein. Die Sitzung des Bauausschusses, bei der es um die entsprechende Flächennutzungsplanänderung ging, war dann auch begleitet vom Protest 20 verärgerter Bürger. „Das ist ein Affront!“, schimpfte eine Frau von der Bürgerinitiative „Nein zum Gewerbegebiet am Kalischacht“. Andere...