Stimmungsvoller Start in Schützenfestsaison

Nicht unpassend war Klaus-Dieter Stolzenburgs kleiner Versprecher bei der Proklamation der Schützenkönige: „Ich begrüße euch ganz herrlich!“. Der Vorsitzende des Schützenvereins KKS Tell Gravenhorst-Ohnhorst dachte in dem Moment wohl an die ausgelassen-sonnige Stimmung während der gutbesuchten,...