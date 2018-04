Bauausschuss Vordorf trifft sich am Donnerstag

Rethen Die Gemeinde Vordorf lädt am Donnerstag, 19. April, um 19 Uhr zur Sitzung des Bau- und Umweltausschusses in das Schützenheim Rethen ein. Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen sowie der Neubau des Gemeindebüros am Standort „Zur Post“ stehen auf der Tagesordnung.