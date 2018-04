Engel treten im Bürgerhaus auf

Groß Schwülper „Heaven Can Wait“ (Der Himmel kann warten) heißt das Stück, dass die Theatergruppe Eat The Beat am Freitag, 20. April, um 20 Uhr auf die Bühne des Bürgerhauses bringen will (Einlass 19 Uhr). Eat The Beat, das sind fünf temperamentvolle Musiktheaterdarstellerinnen von der Hamburger School of...