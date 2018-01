Schwülper weist alle Einwände zu VW-Bauplänen zurück

Ungeachtet der geharnischten Kritik von 12 Einwendern aus der Nachbarschaft in den Baugebieten Im Brink und im Born hält die Gemeinde Schwülper an ihren Plänen fest, das Grundstück mit der leerstehenden VW-Vorstandsvilla an der Braunschweiger Straße mit Mehrfamilienhäusern bebauen zu lassen. ...