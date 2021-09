Meinersen will vom Dorfentwicklungsprogramm profitieren

Durchweg einstimmig brachte der Sport-, Sozial- und Kulturausschuss in seiner letzten Sitzung vor den Wahlen ein Gesamtpaket für Kinder und Jugendliche auf den Weg. Der Bolzplatz in Meinersen soll vom jetzigen Standort im Eichenkamp wieder in Sportplatznähe im Bambergsweg zurückverlegt werden. „Jetzt sind die Jugendlichen sehr auf dem Präsentierteller und durch die Lage in Nähe zu gleich zwei Straßen wird es mit den Bällen manchmal gefährlich“, sagte die Ausschuss-Vorsitzende Jana Laske. „Wir haben uns die Alternative schon bei einem fraktionsübergreifenden Ortstermin angesehen. Es ist uns wichtig, dass jetzt die Jugendlichen dran sind – in der Corona-Zeit kamen sie leider viel zu oft zu kurz.“

Das Grundstück ist von der Gemeinde gepachtet, es müssen zwei Blechgaragen umgesetzt und dort lagernde Abfälle entsorgt werden. Der Ausschuss setzt am neuen Ort auch auf Synergieeffekte mit dem benachbarten SV Meinersen-Ahnsen-Päse. Ein Termin mit Beteiligten und Anwohnern soll noch folgen. Für die Maßnahme werden 30.000 Euro überplanmäßig bereit gestellt.

33.000 Euro für Modernisierung des Spielplatzes im Krähenmoor, rund 25.000 Euro für Farmwinkel

Frischen Wind gibt es für zwei Spielplätze in Seershausen, deren 19 Jahre alte Geräte ausgedient haben. Spielplatz-Expertin Monika Metzger-Lindner aus der Verwaltung hat dazu ein neues naturnahes Konzept auf Basis der Wünsche von Kindern und Jugendlichen erarbeitet, das viel Lob bekam. Im Krähenmoor soll die alte Holzkombination durch einen Work-Out-Parcours mit Balancierhölzern, Barren, Slackline und Wackelbalken ersetzt werden. Dafür werden 33.000 Euro investiert.

Im Farmwinkel werden eine Nestschaukel, ein Drehkarussell, eine Viererwippe und ein Kletterturm mit Sandschütten aufgestellt. Dafür gibt es weitere 25.400 Euro. Langfristig soll sich eine Struktur der Spielplätze für die unterschiedlichen Altersgruppen entwickeln, auch wenn alle Plätze durchgängig geeignet sind.

Digitale Spielplatzkarte soll Eltern gute Orientierung bieten

Als besondere Neuheit stellte Laske die von ihr entwickelte digitale Spielplatzkarte vor. Dazu sammelte sie in Wort und Bild alle wichtigen Informationen zur Ausstattung der 17 Plätze, die an den durch Luftballons markierten Standorten per Mausklick angesehen werden können. Die Karte soll in der nächsten Woche über die Samtgemeinde-Homepage online gehen. „Dann können Eltern besser planen und auch jeder die Plätze gut finden“, ist Laske sicher. „Außerdem können sich Politik und Verwaltung schnell einen Überblick verschaffen.“ Zusammen mit Ingrid Seffer nimmt sie für die Arbeitsgruppe Spielplätze immer Anregungen entgegen.