Nun auch Tempo 70 an gefährlicher Kreuzung in Müden

Zwei Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang in kurzer Zeit, nicht die Zahl der Unfälle, sondern die Schwere hatte eine große Einigkeit der Gremien von der Gemeinde- über die Samtgemeinde- bis zur Kreisebene zur Folge. Nun ist im Bereich der Kreuzung Alte Poststraße/Bäckerweg Tempo 70 vorgeschrieben, nachdem bereits im Februar Stoppschilder und Haltelinien auf der nichtvorfahrtsberechtigten und damit wartepflichtigen Alten Poststraße angebracht worden waren.

Doch das reichte den Fachleuten nicht. Der Kreisausschuss hatte dann die nun neuen Verkehrszeichen zur Geschwindigkeitsbegrenzung an diesen Stellen am 15. April genehmigt. „Vor zwei Jahren haben wir die Gemeindeverbindungsstraße Bäckerweg zwischen Müden und Hahnenhorn breiter ausgebaut“ erinnerte Bürgermeister Horst Schiesgeries.

Eine Folge war offensichtlich, dass einige Autofahrer meinten, mit hoher Geschwindigkeit fahren zu müssen, infolgedessen es zu den beiden tödlichen Verkehrsunfällen kam. „Gerade wenn man als Radfahrer unterwegs ist, merkt man, wie schnell manche an einem vorbeirasen“, merkte Samtgemeinderatsmitglied Werner von Grünhagen an. In beiden Richtungen nach Hahnenhorn wird nun aufgefordert, die Geschwindigkeit zu drosseln. Auf Initiative auch der Samtgemeinde hatte der Landkreis als zuständige Verkehrsbehörde nach dem Beschluss im Kreissauschuss zugestimmt und Tempo 70 angeordnet. Die Schilder waren dann am 5. Oktober aufgestellt worden. Nun müssen sich die Fahrzeugführer nur noch an die festgesetzten Bestimmungen halten, sagte Schiesgeries.