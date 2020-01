Ettenbütteler kassiert bei den „Superhändlern“ von RTL

Wer alten Trödel verkaufen will, geht in der Regel zum Flohmarkt, offeriert ihn per Kleinanzeige oder lädt ein paar Fotos auf einer Online-Plattform hoch. Alter Krimskrams hat Ralph Krause aus Ettenbüttel ganz andere Ehren beschert: Schon zum zweiten Mal ist er von RTL zur TV-Sendung „Die...