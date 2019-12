Kleinster Stern erzählt bei Müdener Weihnachtsmusical Geschichte

Zum Weihnachtsmusical hatte die Johannes-Gemeinde Müden eingeladen. Schon vor Beginn zog die Kulisse die Zuschauer in ihren Bann, wie es in einer Mitteilung heißt – hatte sich doch ein Stück des Sternenhimmels für sie geöffnet. So erzählte „der allerkleinste Stern“ die Geschichte einer besonderen...