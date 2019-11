Am 7. Dezember wird’s in Ettenbüttel was geben

Die Theater Kids der Dorfgemeinschaft Ettenbüttel bereichern bereits im zehnten Jahr die Vorweihnachtszeit durch eine bunte und lustige Aufführung. Am Sonnabend, 7. und am 8. Dezember treten die jungen Darsteller jeweils um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus auf. Am Sonnabend wollen sie die Senioren der Gemeinde in Feststimmung versetzen, am Sonntag sind die Familien am Zuge. Die Theatermütter sorgen an beiden Tagen für Kaffee und...