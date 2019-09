Kinderfeuerwehr Hillerse feiert ihr zehnjähriges Bestehen

Seit zehn Jahren gibt es die Kinderfeuerwehr Hillerse. Kürzlich wurde das mit einem Fest samt Orientierungsmarsch gefeiert, wie die Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen mitteilt. „Das Team um Nicole Jacobi hat vor zehn Jahren die erste Kinderfeuerwehr in der Samtgemeinde gegründet“, sagt Kinderfeuerwehrwart Sebastian Schwab. Seither wurden weitere Kinderfeuerwehren in der Samtgemeinde gegründet. „Wir treffen uns alle 14 Tage, immer freitags in den geraden Wochen zum Dienst“, so Schwab. Um 16.30 Uhr beginnt der Dienst im Feuerwehrhaus. Derzeit sind rund 25 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren in der Kinderfeuerwehr. „Sie lernen spielerisch, was Brandschutz bedeutet und welche Gerätschaften die Feuerwehr hat. Außerdem besuchen wir auch mal Berufs- oder Werkfeuerwehren, kürzlich waren wir bei der Flughafenfeuerwehr in Celle“, so der Kinderfeuerwehrwart. Ihm steht für seine Arbeit ein Betreuerteam von fünf Eltern und Feuerwehrleuten zur Seite. Anlässlich des Jubiläums hatte die Kinderfeuerwehr zum Orientierungsmarsch eingeladen. An fünf Stationen mussten die 15 Gruppen auf dem vier Kilometer langen Kurs einiges absolvieren. Für alle Teilnehmer gab es eine Medaille und für jede Gruppe Süßigkeiten. Für die drei Erstplatzierten gab es zudem Pokale. Siegreich war die Kinderfeuerwehr Rötgesbüttel vor Ahnsen und den Gastgebern aus Hillerse. red

