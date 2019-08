Unbekannter entsorgt Müll auf Feldweg bei Meinersen

Ein Unbekannter hat auf einem Feldweg zwischen der Bundesstraße 188 kurz vor Meinersen und der Waldbrandgedenkstätte einen Berg Müll entsorgt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Spaziergänger am späten Montagnachmittag die Polizei verständigt, dass auf dem Feldweg diverse Gegenstände lägen. Bei diesen handelt es sich unter anderem um einige Geldkassetten, Fußbälle, Geldbörsen, Fahrzeugschlüssel etc.

Die Zeit der Entsorgung kann durch einen weiteren Zeugenhinweis auf Montag ab etwa 7.30 Uhr bis zur Meldezeit um etwa 17.45 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zur Entsorgung, den Verursachern und/oder einem Fahrzeug geben? Wer hat in dem angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges am Ablageort oder in der Nähe beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbitten die Beamten in Gifhorn unter (05371) 9800.