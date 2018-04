Missionar aus Brasilien liest

Päse Zum „Abend der Begegnung“ kommt am heutigen Mittwoch Frank Tiss in das Gemeindehaus Päse. Der Missionar, der 15 Jahre lang in Brasilien lebte und arbeitete, liest von 19 Uhr an aus seinen spannenden Erinnerungen, die er in seinem Buch „Nach dem Regenwald ein Dschungel“ zusammengefasst hat. Tiss...