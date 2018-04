Karten für „The Gregorian Voices“ gewonnen

Leiferde . Die Gewinner unserer Verlosung vom vergangenen Samstag stehen fest: Jeweils zwei Karten für The Gregorian Voices am 4. Mai in der St.-Viti-Kirche in Leiferde haben folgende Leser gewonnen: Dorothea Schuldes und Margret Böning aus Gifhorn sowie Gisela Welkerling-Grothen aus Adenbüttel. Die Karten...