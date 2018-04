Gregorianic meets Pop

Foto: Veranstalter

Leiferde. In der St.-Viti-Kirche in Leiferde findet im Rahmen ihrer Frühjahrstournee ein weiteres, außergewöhnliches Konzert mit der Gruppe „The Gregorian Voices“ statt. Unsere Zeitung verlost dreimal zwei Eintrittskarten für diese Veranstaltung am Freitag, 4. Mai, um 19 Uhr. Rufen Sie heute zwischen 7 und 19 Uhr an unter Tel: (0 13 78) 90 11 35* und nennen Sie Name, Anschrift und Rufnummer. Die Gewinner veröffentlichen wir in einer der nächsten Ausgaben unserer Zeitung. Karten können am Veranstaltungstag an der Abendkasse gegen Vorlage des Ausweises abgeholt werden. *0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunktarif höher. VD2-Anteil 0,12 Euro. Foto: Veranstalter