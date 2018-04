Unbekannte begehen Einbrüche

Müden Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in einen Kindergarten sowie in eine Kirche in der Gemeinde Müden/Aller eingebrochen. Zwischen Sonntagmittag, 13.30 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr, stiegen die Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in das Gemeindezentrum der selbstständigen...