Anneliese Leffler gibt Unterricht für Plattdeutsch

Ein Schnuppertag für den Plattdeutschen Arbeitskreis „Platt is cool – für Schülerinnen & Schüler und für Erwachsene“ wird am Montag, 5.Februar, angeboten. Er findet im Müdener Bürgerhaus, Hauptstraße 12, von 16 bis 18 Uhr statt, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. ...