Getarnter Code

Gifhorns Polizei warnt vor Taschendieben. Die seien in Supermärkten beim Portemonnaie- und EC-Kartenklau aktiv. Deswegen: Notieren Sie niemals Ihre Geheimnummer auf einen Zettel oder in einem Büchlein (so eins habe ich kürzlich bei Edeka gefunden und bei der Polizei abgegeben)! Wenn Sie sich die Nummer nicht merken können, dann speichern sie sie besser getarnt als die letzten vier Ziffern einer ganz „normalen“ Telefonnummer im Handy. Dann sollten Sie ihr Telefon aber auch nicht stehlen lassen.